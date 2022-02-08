وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، استفسر فيه عن الآتي:



1- ما الإجراءات التي تتخذ لتطبيق نص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟



2- كم تبلغ الغرامات الجزائية غير المحصلة نتيجة للأحكام الجزائية الغيابية نتيجة عدم التزام الوزارة بمتابعة تطبيق نص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟



3- كم تبلغ الغرامات الجزائية بخلاف ما لم ينفذ بسبب الأحكام الغيابية والتي توجب متابعة تنفيذها لصدورها بأحكام حضورية؟ ومن الجهة المختصة عن متابعة تنفيذ ذلك؟ وكم تبلغ نسبة التحصيل من إجمالي المحكوم به سنويا ومن إجمالي الغرامات المتراكمة دون تحصيل؟



4- ما القضايا التي سقطت بسبب أخطاء إجرائية في تنفيذها او في مضي مدد التقادم دون الإعلان او التنفيذ او عدم تجديد إجراءات التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بالأحكام الجزائية او ما يتعلق بقضايا المال العام على وجه الخصوص؟



5- ما أسباب تدني تحصيل الإيرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2020-2021 بفارق 10 ملايين دينار؟ وكم تبلغ الأموال التي لم يتم تحصيلها خلال تلك الفترة والسنوات التي مضت عليها دون تحصيل حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟



6- ما الأسباب التي حالت دون تحصيل ما يقارب 50 مليون دينار مستحقه للخزانة العامة للدولة حتى الآن؟



7- كم تبلغ قيمة الأموال العامة الصادر بشأنها أحكام قضائية ويتوجب تنفذها في خارج الكويت؟ وما الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟