وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ توصيات فريق العمل المشكل بالقرار رقم 47 لسنة 2021 الخاص بتقصي الحقائق حول الحادثة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) والتي راح ضحيتها المواطن علي البلوشي يوم 12/10/2021 والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات من تاريخ 17/11/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويدي بصورة ضوئية من التقرير النهائي للفريق.



2 ـ هل أحيل المسؤولون عن أوجه القصور والمتسببون في وقوع الحادث الأليم بناء على تقرير فريق العمل إلى جهات الاختصاص القانونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



3 ـ هل اتخذت الإجراءات اللازمة والتزمتم بالمواصفات الفنيةgeneral specifications tor Kuwait roads and high ways وأجريت دراسة حالة حارات الأمان (الكتف الأيسر) والخدمات القائمة عليها لكل الطرق التي سمحتم باستخدامها لمرور المركبات قبل الموافقة على طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بكتابها المؤرخ 4/12/2017 بخصوص إعادة توزيع الحارات واستغلال الكتف الأيسر؟



4 ـ هل استندت الموافقة على طلب وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) إجراء دراسة فنية خاصة بحالة الطريق وملاءمة الطريق والخدمات القائمة لاستخدام المركبات من الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟



5 ـ ما الإجراءات التي اتخذت بعد امتناع المقاول عن تنفيذ أمر العمل رقم 49 للعقد رقم 398 الخاص باستبدال أغطية المناهيل الواقعة ضمن نطاق أعمال العقد والتي تشمل طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) بعد تكرار خروج أغطية المناهيل، وهل طبقت الغرامات عليه؟



6 ـ ما السند القانوني والأسباب الفنية لفصل أمر العمل رقم 49 للعقد رقم 398 بخصوص استبدال أغطية المناهيل القائمة في طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) بعد طلب من المقاول؟



7 ـ هل اتخذت الهيئة أي إجراء لحل مشكلة الحالة السيئة للمناهيل والتي قد تؤدي إلى مشكلة مضاعفة في موسم الأمطار؟



8 ـ هل راعيتم الخبرات الوظيفية في مجال صيانة الطرق السريعة قبل عمليات التدوير والنقل في الإدارة وتكليف مدير إدارة صيانة الطرق السريعة بعد توقيع العقد رقم 398 الخاص باستبدال أغطية المناهيل المشار إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بقرارات التكليف والتدوير والنقل في الإدارة خلال هذه الفترة.



9 ـ هل تأكد أعضاء لجنة التسلم الابتدائي المشكلة بالقرار الإداري رقم 15 لسنة 2018 للعقد رقم 312 من التزام المقاول بالاشتراطات الفنية؟ وهل قدم المقاول لهم ما يثبت سلامة المناهيل القائمة على أكتاف الطريق بموقع حادثة المرحوم علي البلوشي وسلامة أغطيتها؟ مع تزويدي بجميع المخاطبات والمراسلات الخاصة في هذا الشأن.



10 ـ ما الإجراءات الفورية التي اتخذت بعد الحادث الأليم في ضوء القصور والإهمال الذي انتهى إليه فريق تقصي الحقائق لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث وحتى تطبق المواصفات الفنية ومعايير السلامة مستقبلا؟