ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان



يصوت مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على التوصيات التي قدمها النواب في جلسة الإجراءات الحكومية لمواجهة «كورونا».



ومن التوصيات التي ستقر اليوم إحالة موضوع الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة إلى اللجنة الصحية، مع تكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة الجائحة. ومن التوصيات تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية، بالإضافة إلى رفع القيود الفورية عن غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، مع الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل. من جانب آخر، من المقرر أن ينظر المجلس اليوم استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر المقدم من النائب شعيب المويزري «ما لم يطلب التأجيل»، وأعرب المويزري عن ثقته بمواجهة الوزير للاستجواب في جلسة اليوم.