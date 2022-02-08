وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد قال في مقدمته: نمى إلى علمي توجه وزارة الصحة لبيع عدد من الأجهزة من مستشفيات مختلفة (مستشفى الرازي، مستشفى العدان، مستشفى الفروانية، مستشفى الجهراء)، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:



1 ـ ما الأسباب لقيام وزارة الصحة ببيع هذه الأجهزة؟



2 ـ هل ستقوم وزارة الصحة ببيع الأجهزة المزمع بيعها بجميع المستشفيات تحت أي بند ومسمى (أجهزة مستعملة أم أجهزة هالكة)؟



3 ـ يرجى تزويدي بكشف يتضمن تفاصيل وأعداد الأجهزة المزمع بيعها بجميع المستشفيات، وما أسعارها أثناء شرائها من قبل وزارة الصحة، وما السعر المتوقع من جانب وزارة الصحة لبيع هذه الأجهزة؟



4 ـ هل ستقوم وزارة الصحة بطرح مزايدة عامة قبل البيع للحصول على أفضل الأسعار وفتح المجال لمن يرغب بشراء تلك الأجهزة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل هذه المزايدة، أم سيتم بيعها بالأمر المباشر؟