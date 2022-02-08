مفرح الشمري



طالب عدد من المنتجين وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين بإعطاء أوامره للمسؤولين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بإلغاء قرارهم الداخلي المعنى بإغلاق كل المسارح التابعة للمجلس احترازيا مع ان هناك مسارح خاصة تعمل وتستقبل الجمهور وفقا للاشتراطات الصحية الأمر الذي أصابهم بحيرة من أمرهم تجاه قرار إغلاق المسارح الحكومية وكأن المسارح الخاصة في دولة أخرى غير الكويت!



مطالبة المنتجين بعودة المسارح الحكومية إلى الحياة والعرض عليها للإمكانيات المتوافرة فيها والتي نادرا ما يجدونها في المسارح الخاصة خصوصا انهم يدفعون تأمينا لاستخدام تلك المسارح الحكومية ويوقعون على تعهدات بعدم تخطي الشروط والاشتراطات الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فإذن لماذا يتم إغلاقها بوجوه المنتجين مع أنه لا يوجد أصلا قرار رسمي من مجلس الوزراء يفيد بهذا الإغلاق ويحرم منها المنتجين لتقديم عروضهم المسرحية للكبار والصغار ونحن في شهر فبراير شهر الفرح بالنسبة للشعب الكويتي ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة.. نتمنى من وزير الإعلام والثقافة إلغاء هذا القرار خصوصا انه قرار داخلي وذلك في ظل الانفراجات الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.. ننتظر ونرى!