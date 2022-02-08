بشار جاسم



أكدت المطربة لطيفة لـ «الأنباء» أن قصيدة «حلم» من اجمل القصائد التي غنتها ويكفيها شرفا انها من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد، وهو من عمالقة الكلمة بالوطن العربي حيث كتب أغلب اعمال عبدالحليم وفايزة ونجاة وعبدالوهاب، ولكن مع الأسف ان الحظ لم يحالفها بأن تقابله بحياتها ولكنها تعلمت منه الكثير، شاكرة الموسيقار طلال الذي عوضها بهذه القصيدة الرائعة.



وتضيف: بحكيلك سر يمكن ما في احد يعرفه.. أنا أول ماجيت مصر وسمع صوتي الاستاذ محمد الموجي كنت اغنيله اغاني قديمة للسنباطي وعبدالوهاب وليه هو شخصيا وقال لي يا ريتك يا لطيفة جيتي أيام السنباطي لأن صوتك باين انك تلميذة للسنباطي، وكذلك محمد عبدالوهاب لما غنيت له افرح يا قلبي قال لي انتي تلميذة السنباطي، والموسيقار طلال عوضني حرمان السنباطي وطلال من اهم الملحنين الموجودين بالساحة العربية لأنه مختلف جدا بالنغمات الشرقية وهو مدرسة مستقلة بذاتها فتخيل غنيت لحسين السيد، وطلال بنفس الوقت… والله لما غنيت قلت لموزع الاغنية الاستاذ يحيى الموجي احنا فين احنا بأي زمن من كثر ما الاغنية عيشتني بزمن جميل.. لأن الكلمات جدا سامية واللحن خلاني أروح لبعيد، والحمد لله الاستاذ المخرج وليد ناصيف أبدع في الإخراج وطرحت امس الاثنين.