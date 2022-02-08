دلال العياف



طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة، بعنوان «دولة غرام»، وكتب الجسمي منشورا في صفحته على «انستغرام»، قال فيه: «جديدنا دولة غرام، كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، وتوزيع إبراهيم السويدي، وإيقاعات سمير القطان، ومكساج وماستر جاسم محمد».



وتقول كلمات الأغنية:



أنت لي مسموح قلبي تستغله



دام هو بالشوق لك فياض فيضه



ينبض بحبك وفضالك محله



لك دفا بشتاه ويبردك قيضه



حزت في عيني الغلا والزين كله



ودام عيني تنظرك فهي الحظيظه



أوصفك وأنت قبالي واتوله



وتهت بين النافلة ويا الفريضة.