مفرح الشمري



ضمن فعاليات مهرجان Road Rush لسباق السيارات ووفقا للاشتراطات الصحية تقام أول حفلة غنائية جماهيرية الجمعة المقبلة على أرض الكويت يحييها كل من فرقة ميامي الكويتية وشمة الإماراتية وبدر الشعيبي ومغني الراب دافي.



وفي هذا الصدد، قال مدير فرقة «ميامي» الكويتية ومشرف عام الحفل الغنائي الجماهيري صالح العبدالسلام إن الجمهور الكويتي سيكون الجمعة المقبلة على موعد مع أول حفل غنائي جماهيري «outdoor» يقام بالكويت منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وذلك في «مدينة الكويت للرياضة المحركات» الواقعة جنوب مدينة الكويت في طريق عريفجان 40 على امتداد طريق الملك فهد.



وأضاف: سيكون الجمهور الكويتي وكذلك إخواننا المقيمون (العوائل والنساء فقط) على موعد مع حفل غنائي من تعهد (Road Rush) ومن المقرر أن يحييه كل من أعضاء فرقة ميامي الكويتية، إلى جانب الفنانة الإماراتية شمة حمدان، والفنان بدر الشعيبي، ومغني الراب دافي ويعتبر هذا أول حفل غنائي سيقام فوق أرض الكويت منذ بدء جائحة كورونا.



وأضاف: بجهود كل الجهات التي تعمل على صناعة هذا الحدث المرتقب، يمكنني التأكيد أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتجهيز المكان بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الاشتراطات الصحية والوقائية، حيث إن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو إسعاد الجمهور الكويتي بالدرجة الاولى، والذي لا يأتي إلا من خلال الحفاظ على صحتهم وهنا أذكر مجددا أنه يجب على الجمهور دون استثناء أن يكون قد حصل مسبقا على التطعيم ضد فيروس كورونا، كما عليه أن يثبت ذلك خلال وصوله إلى بوابة الدخول، وإلا فلن يتمكن من الحضور حتى لو كان قد حجز التذاكر.



وأشار العبدالسلام إلى أن هذا الحفل الغنائي الجماهيري جاء توقيته متزامنا في شهر احتفالات بلدنا الغالي بالأعياد الوطنية، وهي فرحة ينتظرها الجميع من كل عام، لذلك أتمنى فعلا أن نستطيع رسم البسمة والسعادة على وجوه كل الحضور، وأن يستمتعوا معنا بسهرة غنائية جميلة، خصوصا أن هذه الحفلة تعتبر واحدة من ضمن فعاليات مهرجان (Road Rush) كسباق السيارات والمطاعم والمقاهي وألعاب الأطفال وغيرها، والتي ستكون متاحة أمام الجميع للاستمتاع بها.



وفيما يخص تذاكر دخول الحفلة، ذكر العبدالسلام أن جميعها (Sold out) منذ الساعة الأولى من فتح باب الحجوزات، مشيرا إلى انه شخصيا تواصل معه كثيرون ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر، ووعدهم بأن الجهة المنظمة ستعمل جاهدة على صنع حفلات أخرى تليق بمستوى الفن والجمهور الكويتي.