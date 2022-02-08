القاهرة - خلود أبوالمجد



بعد المأزق الذي وقع فيه عدد من الفنانين في مصر مع مصلحة الضرائب بسبب ظهورهم ببرامج مجانية ومحاسبتهم عليها بضريبة القيمة المضافة، أعلنت الفنانة آيتن عامر عن أنها وجدت تقديرات جزافية بسبب حوارات إعلامية كانت قد أجرتها في الإذاعة وبعض القنوات على «يوتيوب» و«السوشيال ميديا»، رغم أن مشاركتها كانت «بدون أجر»، ولكن ليس لديها ما يثبت رسميا أنها شاركت فيها تطوعا، ولذلك فهي باتت ملزمة بسداد المبالغ المطلوبة منها.



ووجهت آيتن رسالة عبر حسابها في «فيسبوك» لـ «أصحاب القلوب الرحيمة، ومعدي البرامج المحترمين»، قالت فيها: «في حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج على السوشيال ميديا والقنوات (بدون تقاضي أي أجر) ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جزافي، ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر في شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم وبيبقى لازم أدفع التقدير ده مضطرة طبعا، برجاء تقبل اعتذاري الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش منطقي أبدا أدفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا شكرا».



وكشفت آيتن عامر خلال ردها على تعليقات المتابعين حول دعوى قضائية مرفوعة ضدها بسبب مشاركتها في عملين خلال عام واحد، حيث تفاعلت مع تعليق لأحد المتابعين عبر حسابها في «تويتر»، يطالب فيه بجمع تبرعات لسداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها، لترد بأنها مطالبة بتعويض قدره 33 مليون جنيه من الشركة المنتجة لمسلسل «كوفيد 25» نظرا لأنها شاركت في عمل آخر بنفس العام، قائلة: «أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل «كوفيد 25» مع عمل تاني في نفس السنة وطالبين منى تعويض 33 مليون جنيه».