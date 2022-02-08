بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة إيكاتريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية اليونان الأسبق كريستوس سارتزيتاكيس، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة إيكاتريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية اليونان الأسبق كريستوس سارتزيتاكيس، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيسيل لا غريناد حاكم عام غرينادا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولغرينادا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيسيل لا غريناد حاكم عام عام غرينادا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.