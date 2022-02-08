دارين العلي



من المقرر وضمن مشاريع دعم متخذي القرار في الدولة إنشاء وحدة وطنية للبحوث في مجال العلوم البحرية وإدارة الموارد البحرية وذلك ضمن مشاريع رؤية 2035.

وقالت مصادر مطلعة ان هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 6.5 ملايين دينار ومتوقع تنفيذه في 2023 حسبما ورد في تقييم الإنتاج والاستهلاك المستدامين الذي اصدرته الهيئة العامة للبيئة، يهدف الى تشغيل الوحدة كمركز متخصص ومتكامل لتوثيق حالة البحر وتقييمها وحمايتها.



ولفتت المصادر الى ان الوحدة ستكون مركزا رسميا للبحوث الفنية لدعم متخذي القرار فيما يتعلق بالبيئة البحرية وتقديم صياغة قائمة على الادلة لتطوير السياسات المتعلقة بها.



وأشارت الى ان هذه الوحدة معنية برصد متغيرات البيئة البحرية والساحلية وتوقع الآثار وإيجاد الحلول وتطوير نظم الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية والاستخدام الأمثل لمواردها.



وبناء وتجهيز مبنى واحد ومختبرات البحوث على مساحة 3 آلاف متر مربع وزيادة رصيف الرسو وزيادة العائد الاقتصادي لمصايد الأسماك وحماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية الصحية.