بشرى شعبان



كشف المتحدث الرسمي لفريق أصدقاء المعاقين عبدالكريم العنزي عن عقد اجتماع بين رئيس فريق أصدقاء المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشيخة سهيلة الصباح ومستشار التخطيط الاستراتيجي لفريق البناء البشري م.عواطف السلمان حول مستجدات لبروتوكول تعاون فيما بينهم.



وأوضح في تصريح صحافي أن الهدف من البروتوكول تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ودعم حقوقهم في الدمج وفي الحصول على خدمات أساسية وقت الأزمات، لاسيما الجائحة التي مرت بالعالم أجمع، بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بخدمة فئة ذوي الإعاقة من خلال نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة والمساهمة في العملية التنموية للمجتمع بتـــوفير بعـــض البرامج والمبادرات الخاصة والنوعية لهم وتأهيلهم بمهارات تسهل عملية اندماجهم واستقلالهم في المجتمع وسوق العمل بدعم مشروعاتهم الصغيرة ودعم الاستمرار بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإهمال والاستغلال بكل السبل والأدوات لمواجهة التعدي على حقوقهم وعلى واجباتهم ومسؤولياتهم في المساهمة الحقيقية في الحياة العامة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة في الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة وتبني مبادرة حملة - لا للعنف ضد المعاق.



وأخيرا من ضمن البروتوكول الحرص على التعاون المشترك في المجال الإعلامي والنشر بهدف دعم الرسالة الإعلامية المجتمعية والحملات القيمة الموجهة والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بهدف دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مفهوم الإعاقة الإيجابي والتوعية حول حقوقهم وواجباتهم ورعايتهم على أفضل المستويات وقبولهم كمواطنين دون تمييز أو شفقة.