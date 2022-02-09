أعلنت لجنة التعريف بالإسلام، عن تخصيص «قاعة» لها في مسجد الشريعان، والذي تم افتتاحه في منطقة مزارع العبدلي، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، وعدد كبير من رجالات الكويت ومحبي العمل الدعوي.



وأعرب الوزير الشريعان عن سعادته بتخصيص «القاعة» للجنة التعريف بالإسلام، وذلك لمساعدة المهتدين الجدد، مشيدا بجهود اللجنة البارزة في العمل الدعوي، مشيرا إلى أن اللجنة عودتنا على إنجازاتها الدعوية المباركة، والتي نلمسها من خلال زيادة أعداد المهتدين في الكويت، واستمرار حلقات التعليم والعناية بهم بعد دخولهم في هذا الدين المبارك.