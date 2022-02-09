قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بزيارة إلى موقع تمرين لواء المغاوير25 رقم 12 بمنطقة الاديرع، والمنعقد خلال الفترة من 31 يناير ولغاية 10 فبراير 2022، حيث كان في استقباله لحظة وصوله آمر لواء المغاوير 25 العقيد الركن ناصر مسعود العتيبي، حيث اطلع على مجريات التمرين والذي يحتوي على جميع الرمايات، ومكافحة الإرهاب، وعمليات القتال في المناطق المبنية، والدوريات بشكـــل عــام، وتوجيــه الطائرات، و الذي يهدف الى تأهيل القتال في كل الظروف من الناحية العملياتية والإدارية والفنية، ليتمكن المتدربون من تنفيذ واجباتهم والوصول الى أعلى درجات الاحتراف القتالي تحت كل الظروف.



هذا، وقد أشاد رئيس الأركان العامة للجيش بما شاهده من جاهزية قتالية من قبل القوة المشاركة في هذا التمرين، والذي يؤكد بدوره على حرصه على عقد مثل هذه التمارين والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل تعزيز ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية.



حضر التمرين نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر وعدد من الضباط القادة بالجيش.