دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن قيامها بإجراء أعمال صيانة لبعض محطــات التـحـويـــل الثانوية في مختلف المحافظات اليوم الأربعاء، ما سيترتب عليه فصل التيار عن المناطق التي تغذيها المحطات من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.



‏وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه الصيانات مجدولة ضمن برنامج الوزارة الذي تنفذه لصيانة وتأهيل المحطات الثانية التابعة لقطاع شبكات التوزيع وذلك قبل موسم الذروة في فصل الصيف.



وقالت المصادر إن أعمال الصيانة تسير وفق الخطة المعتمدة وهي صيانة دورية لمجموعة من المحطات تفاديا لخروجها عن الخدمة في أوقات الذروة.

وأكد أن عمليات الصيانة الدورية عادة ما تنتهي مع بدء موسم الذروة في نهاية مايو من كل عام، إلا أن أعمال الصيانة الطارئة تستمر، حيث تتأهب جميع الفرق في هذا التوقيت لمواجهة الصيف الذي يزيد فيه حجم الاستهلاك.



هذا، وسيتم اليوم الأربعاء إجراء عمليات صيانة لـ 11 محطة ثانوية في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد وجابر العلي والنسيم وسعد العبدالله والفروانية والصليبية السكنية والرقعي وقبلة والسالمية والسلام.