أسامة دياب



بالشراكة مع غرفة التجارة الأميركية في كل من أبوظبي، البحرين، دبي، عمان والمملكة العربية السعودية، نظم مجلس الأعمال الأميركي بالكويت ورشة عمل افتراضية أقيمت على جلستين بعنوان «بحث التعامل التجاري مع الجيش الأميركي»، بمشاركة متحدثين من مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي بالكويت، ومركز دعم تعاقدات مسرح العمليات بجنوب غرب آسيا، والجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي.



واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية لرئيس غرفة التجارة الأميركية بيت سويفت، حيث رحب بغرفة التجارة الأميركية في المنطقة، وشكر المشاركين في الورشة على تخصيص وقتهم للتعرف على ممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة الفيدرالية الأميركية.



تلت ذلك كلمة لكل من مسؤول العقود في الجيش الأميركي الرائد إريك فورسي، وضابط التعاقد بمركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت، وممثل مكتب المدفوعات الكويتي الملازم الأول بيتر هونركوش، واستهدفت الجلسة الأولى الشركاء الحاليين، وغطت مواضيع مختلفة مثل: تعريف نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات وسير العمل على نطاق واسع، والتمكن من التسجيل المسبق واتباع الخطوات العامة، وآلية التسجيل الذاتي في نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات، والتعريف بكيفية دفع الفواتير عن طريق مكتب المدفوعات الكويتي، وأنواع الفواتير، والطلبات والعقود، وسير عمل الفاتورة والجداول الزمنية، وإرشادات الفاتورة ورقم بند العقد والأخطاء الشائعة التي تسبب رفض الفواتير، وإرشادات إعداد فواتير العمل وإتمامها.



وتحدث مسؤول العقود الرائد إريك فورسي عن نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات «PIEE» باعتباره محطة واحدة مختصة بالقدرات الشرائية للحكومة الأميركية، علما بأن نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات عبارة عن مجموعة من أنظمة معلومات الأعمال لمبيعات الحكومة الفيدرالية الأميركية، وهو موطن لنظام سير العمل على نطاق واسع «WAWF»، وأداة تمكن الشركات من الوصول إلى البيانات الإلكترونية والفواتير بالإضافة إلى إمكانياتها الأخرى.



كما تناول مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي بالكويت نظام سير العمل على نطاق واسع كونه يندرج تحت نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات، وهو عبارة عن نظام إلكتروني آمن ومختص بالفواتير الإلكترونية بما في ذلك إصدار الفواتير وقبولها، وتلا ذلك شرح مفصل حول آلية التسجيل الذاتي في نظام بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات وكيف يمكن للبائعين الوصول للنظام، وفي ختام الإرشادات التفصيلية، تحدث المشاركون عن الأنواع الشائعة لفاتورة نظام سير العمل على نطاق واسع، وحالتها، وأوصافها، والأسباب المحتملة التي تسبب رفض الفواتير.



وفي السياق ذاته، تحدث ممثل مكتب المدفوعات الكويتي الملازم الأول بيتر هونركوش عن دور المكتب الذي يستهدف مراجعة الفواتير التعاقدية وإصدارها ودفعها نيابة عن الحكومة الأميركية، جاء بعد ذلك عرض توضيحي افتراضي حول كيفية إعداد الفواتير من خلال نظام سير العمل على نطاق واسع.



وفي ختام الجلسة الأولى، تحدث قائد كتيبة تعاقدات مسرح العمليات بجنوب غرب آسيا المقدم لاتشا واتسون عن دورهم في المنطقة، وفرص دعم المشتريات والعقود المتاحة في جميع أنحاء المنطقة، حيث توفر كتيبة تعاقدات مسرح العمليات بجنوب غرب آسيا، الدعم التعاقدي لجميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت والعراق وسورية.



أما في الجلسة الثانية فقام كل من ممثل سلاح الجو الأميركي الكابتن أندرو إنجرسون، ونائب القائد الرقيب سيث سويتر، ورئيس الطيران بقسم بطاقة الشراء الحكومية في الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي بتقديم عرض تفصيلي حول كيفية التسجيل كبائع في منظومة إدارة العطاءات الممنوحة.