«التربية»: «استشير» يقوم عليها عدد من ذوي الاختصاص وخدمتها سرية



عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن إنشاء منصة لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للطلبة واولياء امورهم تحت مسمى منصة استشير.



جاء ذلك في نشرة عامة اصدرها د.اليعقوب لجميع المدارس والمعاهد ورياض الأطفال بالتعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث اشار خلالها الى انه انطلاقا من حرصنا على سلامة المجتمع المدرسي من خلال تذليل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه أبناءنا الطلبة بجميع المراحل الدراسية.



قامت إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بإنشاء منصة «استشير» بهدف تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والأسرية للطلبة وأولياء أمورهم وذلك من خلال موقع وزارة التربية: http://moe.edu.kw.

داعيا الى الإيعاز إلى مكتبي الخدمة الاجتماعية والخدمة النفسية بالمدرسة بتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالموقع والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.



يذكر ان المنصة تشمل تقديم استشارات سلوكية، اسرية، نفسية، اجتماعية، تعليمية، يقوم بها عدد من ذوي الاختصاص وتكون بأمان وسرية تامة.



من جانب آخر، اصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تعميما لجميع العاملين بوزارة التربية وذلك بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022، وبمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج للعام الهجري 1443.



وقال د. اليعقوب في التعميم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2022م بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الاسراء والمعراج للعام الهجري 1443 يسر وزارة التربية أن تعلن الآتي: تعطيل العمل بوزارة التربية اعتبارا من يوم الأحد 27 الجاري وحتى يوم الخميس 3 مارس المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 مارس المقبل ويرجى من كافة جهات الاختصاص العلم والتعميم على العاملين بما جاء فيه.