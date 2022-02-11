القاهرة - خلود أبوالمجد



تطرح المطربة مروة ناجي أغنية «عايز تعرف» في عيد الحب، والذي يتزامن أيضا مع عيد زواجها الثالث، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة.



وكانت آخر حفلات مروة في «موسم الرياض» بالسعودية، حيث قدمت ثلاث حفلات غنت فيها باقة من أجمل أغانيها وأشاد الجمهور السعودي بصوتها وأدائها الصادق المعبر المشبع بالأحاسيس، أما آخر أعمالها فكانت كليب بعنوان «خصومات هايلة»، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج محمد عواد.