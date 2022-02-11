عبدالحميد الخطيب



أكد المخرج مناف عبدال، المتواجد حاليا في تركيا لاستكمال تصوير باقي مشاهد مسلسله الرمضاني «سنوات الجريش»، انه يعد الجمهور بمشاهدة عمل مختلف بمقومات انتاجية ضخمة، وتمثيلية مبدعة، ونص وإخراج لم يسبق ان قدم في الدراما الكويتية والخليجية، وقال: سيتم تناول قضايا مهمة برؤية جديدة، فهناك حروب يتم تنفيذها بدقة عالية تضاهي الاعمال العالمية، بجانب الحالة الانسانية التي يعيشها الابطال في كل موقف يمرون فيه.



ومسلسل «سنوات الجريش»، فكرة حسين المهدي، تأليف وسيناريو وحوار محمد النابلسي، إشراف يوسف الغيث، إعداد سامي العلي، وإخراج مناف عبدال، ويجسد شخصيات القصة الفنانة القديرة حياة الفهد، ومعها نخبة من النجوم، منهم: حسن البلام، علي السبع، ليلى السلمان، حمد العماني، عبدالله الخضر، هبة الحسين، د.حبيب غلوم، ستيفاني صليبا، رجاء بلمير.



وتابع عبدال في تصريح ل«الأنباء»: العمل بعيد كل البعد عن السياسة، ويمكن ان نعتبره مسلسلين داخل مسلسل واحد، الاول تدور احداثه في الخليج، والثاني في تركيا، لافتا الى ان القصة حقيقية وصارت أيام الحرب العالمية الثانية، عندما تم زرع ألغام في مياه الخليج، ولم يستطع أهل المنطقة دخول البحر للغوص واستخراج اللؤلؤ او احضار البضائع من البلدان الاخرى، مما تسبب في انتشار المجاعة، فما كان من الحكومات في الخليج الا ان قامت بتوزيع «الجريش» على شعوبها، وهنا سيظهر دور «العروبة» والتكاتف العربي من جميع الجنسيات في وقت المحن، وترابطهم العفوي، واستدرك: «سنوات الجريش» يدعو الى السلام والمحبة والترابط والتفاهم، ويبعث برسالة مفادها «كفانا حروبا، وسفكا للدماء، وهدرا للأرواح»، مشيرا الى انه لم يتم تحديد دولة خليجية بعينها لتكون مكان القصة.



وعن سر تميزه في الاعمال التراثية، والتي صرح كثيرا بأن لها مكانة في قلبه، رد: هذه الاعمال فيها عبق الماضي الجميل الذي يعرفنا على عادات وتقاليد آبائنا وأجدادنا، ومن الجميل ان ننقلها الى أبنائنا ليتعرفوا على تاريخ الوطن، بالإضافة الى ان مثل هذه الاعمال مليئة بالتفاصيل التي تجعلني كمخرج في تحد مع نفسي لنقلها بأمانة، ولتقديم افضل رؤية على الشاشة، متمنيا ان ينال «سنوات الجريش» اعجاب المشاهدين عند عرضه في شهر رمضان المبارك.



يشار الى أن آخر أعمال المخرج مناف عبدال كان مسلسل «بتوقيت مكة» الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة «شاهد»، وصنف من أكثر المسلسلات التي حظيت بنسبة مشاهدة عالية في المملكة العربية السعودية والكويت، والعمل مكون من 7 حلقات، تأليف: الكاتب عبدالمحسن الروضان، وقام بأدوار البطولة: الفنانة القديرة حياة الفهد والفنان القدير سعد الفرج، إضافة إلى ممثلين ومشاهير سعوديين أبرزهم: شوق محمد وسعيد صالح وحنين زياد، وعبدالرحمن الهزيم وعبدالمنعم الغزال، ودارت أحداثه في قالب من التشويق والإثارة.