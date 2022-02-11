القاهرة - محمد صلاح



على صفحات «السوشيال ميديا» يدور تنافس شديد وصل الى الصراع بين نجمات الفن على الظهور برشاقة ونضارة من خلال التدريبات القوية داخل صالات الألعاب الرياضية وتحت إشراف المتخصصين.. «الأنباء» ترصد منافسة حسناوات الفن للظهور بأفضل صورة:



منافسة شرسة تدور على «السوشيال ميديا» بين الجميلتين نيرمين الفقي وياسمين صبري حول لقب من منهما الأكثر لياقة ومرونة ورشاقة من خلال نشر صورهما وهما تمارسان التدريبات المكثفة داخل صالات الجيم، وممارسة تدريبات شاقة وحركات قوية جدا تحت إشراف كبار المتخصصين، وذلك بهدف الحفاظ على الجسد الممشوق وجمال ونضارة الوجه، والأطرف أن كلتيهما تلتقط لنفسها عشرات الصور داخل الصالة الرياضية وتقريبا بنفس الحركات والتدريبات وأحيانا بملابس متقاربة الألوان والتصميم.



بينما تفضل الممثلة منة فضالي ممارسة نفس التدريبات الرياضية التي تحتاج إلى قدر كبير من القوة، وتجد ثناء كبيرا من متابعيها الذين يشيدون بإصرارها ودوام ممارستها الألعاب القتالية حتى تكون مؤهلة للدفاع عن نفسها.



وتعتبر رانيا يوسف أن الرياضة سر استمرار رشاقتها وظهورها بشكل جميل يؤدي بها الى تجسيدها للعديد من الأعمال بجدارة، لذا ترى أن تدريباتها اليومية في أحد أكبر صالات الألعاب الرياضية هو أهم أولوياتها اليومية، لذلك لم تظهر يوما بوزن زائد أو لياقة متدنية.



وفاء عامر من الفنانات اللاتي يحافظن على رشاقتهن من خلال حرصها على حرق الدهون، خاصة أنها عاشقة لطهي وتناول الأكلات الدسمة، ولذلك تلجأ الى التدريبات في الصالات الرياضية وتحت إشراف مدرب متخصص، وتقوم بقياس وزنها دائما للوصول للوزن المثالي.



الفنانة مي عز الدين لا تظهر إلا نادرا في صور وهي تمارس الألعاب الرياضية رغم أنها من اكثر الفنانات حرصا على التواجد على الأجهزة التدريبية، ومعها سمية الخشاب التي تخشى من زيادة وزنها، لذلك نجد مي وسمية من أهم رواد الجيم.