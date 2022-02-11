بيروت - بولين فاضل



رفضت الفنانة هيفاء وهبي وصف أغانيها بالرومانسية، رغم إعلانها قرب إطلاق أغنية جديدة ضمن أجواء الاحتفال بيوم الحب، وأكدت أن الأغنية الجديدة لا تجمعها بأي نجم آخر. وأشارت إلى أنها استجابت لطلب جمهورها بضرورة طرح أعمال جديدة مع بداية العام الجديد.



وأضافت هيفاء، في حوار مع مع برنامج «Top Trending»: أستعد لطرح أغنية جديدة، لأن الجمهور ينتظر أعمالا جديدة في 2022، وستكون أغنية من غنائي أنا فقط وليست دويتو مع فنان آخر، مبدية دهشتها عند سؤالها «هل الأغنية رومانسية؟» وردت قائلة: «أنا مش بتاعة رومانسية.. ومتحمسة جدا للأغنية ولا أستطيع الانتظار».



يذكر أن هيفاء وهبي تدخلت مؤخرا لدعم مطرب المهرجانات حمو بيكا، مطالبة نقابة المهن الموسيقية المصرية بحل مشكلته مع تصريح مزاولة مهنة الغناء، في أقرب وقت ممكن. وقالت هيفاء إنها لا تمانع في تقديم أغنية من كلمات بيكا، ووجهت رسالة مباشرة إلى بيكا أثناء استضافته ببرنامج «مصر جديدة»: «متركزش في الهجوم واعمل أغاني حلوة وافرضها، والناس بتحب الحاجات الحلوة ومنك أنت بالتحديد، والناس بتنسى أي هجوم لما بتعملهم حاجة حلوة».