مفرح الشمري



بعد الانفراجات التي تشهدها معظم البلدان العربية والأوروبية من قيود «كورونا»، عاد المنتج رزاق الموسوي ليمارس عمله من جديد في انتاج الاعمال الدرامية التي يجسد بطولاتها مجموعة من نجوم الخليج.



الموسوي حاليا مشغول بمتابعة تصوير مسلسله الجديد «آدم وحواء» للكاتب البحريني على شمس ويتصدى لاخراجه البحريني حسين الحليبي ويجسد شخصياته مجموعة من الفنانين الخليجيين وتصويره في مملكة البحرين وذلك ليتسنى عرضه في شهر رمضان المقبل وهو يقع في 30 حلقة.



وكشف الموسوي لـ«الأنباء» ان العمل يتناول قصة اجتماعية سيتم تناولها بشكل مختلف عن الاعمال الدرامية الأخرى حتى تصل الرسالة التي يريد فريق العمل إيصالها للمشاهد حين عرض المسلسل.



وأضاف: كنت أتمنى تصوير العمل في الكويت ولكن في ظل الاشتراطات الصحية والإجراءات المتبعة بوزارة الإعلام لإجازة النصوص قررت تصويره في مملكة البحرين وهناك الكثير من المنتجين يلجأون الى دول الخليج لتصوير اعمالهم لأن الاجراءات واجازة النصوص لديها لا تأخذ وقتا طويلا خصوصا اذا كانت هناك التزامات بين المنتجين والقنوات الفضائية لعرض أعمالهم في شهر رمضان.