كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية الكويت عن التقرير الاحصائي الذي يوضح الإنجازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية الفروانية خلال شهر يناير الماضي، مشيرة الى انجاز 922 معاملة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية بمحافظة الفروانية م.جهاد الفريح ان الإدارة قد قامت بإصدار 922 رخصة تنوعت ما بين 634 رخصة للمحلات و288 رخصة بناء على النظام الالكتروني الجديد.



ودعت ادارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية إلى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 او التواصل على حساب البلدية @kuwmun عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.