قدم عضو المجلس البلدي محمد الرقيب اقتراحا بتعديل بعض قرارات المجلس البلدي الخاصة بأنشطة الجمعيات التعاونية، وذلك تيسيرا على المواطنين والمقيمين على ارض وطننا الحبيب، وتوفير للمزيد من الخدمات والمنتجات لهم، ولمواكبة التطور العمراني والنظم العالمية في هذا الشأن. وتضمن الاقتراح ما يلي:



ـ أن تكون مساحة السوق المركزي بمركز الضاحية لا تقل عن 4000 أو 4.500 متر مربع.



ـ إضافة نشاط معهد صحي رجالي الى الأنشطة الخاصة بالجمعيات التعاونية على ان تكون المساحات ليست من ضمن المساحات التجارية الخاصة بالجمعية كما هو الحال في أفرع البنشر والبنوك.