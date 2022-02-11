بداح العنزي



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو تأييد المقترح الخاص بإضافة مادة على لائحة البناء لإنشاء دور الحضانة.

وقال العرو في كتابه، والذي سيبحثه المجلس البلدي في جلسته يوم الاثنين المقبل، فيما يخص اقتراح عضو المجلس البلدي م.مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.

وأضاف: نود الإفادة بأن المقترح المذكور يتوافق مع ما نصت عليه المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن دور الحضانة الخاصة.