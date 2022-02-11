بداح العنزي



اعترضت زير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على قرار نقل تبيعة الإشراف على الاسواق لجهة حكوميه أو خاصة.



وقالت الفارس في كتابها الى المجلس البلدي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 12/2022 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 10/1/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه ما عدا ما يلي فإننا نعترض عليه:



جزء من المادة 30 الواردة بالقرار وهو العبارة التالية «أو نقل تبعية الإشراف على الأسواق إلى أي جهة حكومية أو خاصة»، فالنص على موافقة المجلس البلدي على نقل تبعية الإشراف على الأسواق إلى أي جهة حكومية أو خاصة مخالف لنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها الذي عهد بهذا الاختصاص لمجلس الوزراء.