قدم عضو المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي اقتراحا بإلغاء قرار المجلس البلدي بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى «تجاري».



وقال بورسلي في اقتراحه: لقد أصدر المجلس البلدي قراره رقم «م ب/5/2000/101/10» المتخذ في 6 مارس 2000 والقاضي بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى «تجاري»، وقد أدى هذا القرار لخسارة بعض أصحاب العقارات.



وبناء على رغبة بعض أصحاب العقارات في إلغاء قرار المجلس البلدي بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى «تجاري» اقترح الرجوع إلى النظام القديم ليكون السكن الاستثماري بواجهات تجارية.