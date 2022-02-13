محمد راتب



أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى أنه سيعمل على توصيل المياه المعالجة رباعيا إلى جميع مزارع الوفرة والعبدلي وتحسين طرق توصيلها قريبا، موضحا أن المزارعين الكويتيين يستحقون دعم الدولة ماديا ومعنويا لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك لأن إنتاج المزارع الكويتي متنوع ويتميز بالجودة والنضارة.



جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة الوفرة الزراعية الجمعة ولقائه عددا من المزارعين في مزرعة رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عبدالله الدماك، وقد تقدم المزارعين رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد العتيبي ونائبه حسين ابن صامل وأمين سر الاتحاد عبدالله الداهوم وأمين صندوق الاتحاد جابر مرزوق العازمي، حيث شدد على أنه سيعمل كل ما في وسعه لتوريد المنتج الوطني الطازج والنضر إلى كل الأسواق المحلية بسرعة وفي أحسن صورة.



وذكر أنه سيتابع ميدانيا وحقليا جهود المزارعين في جميع المناطق الزراعية، لتنمية الثروة الزراعية وتطويرها، متابعا بأنه عازم على الالتقاء بمجموعة من المزارعين المخلصين المتخصصين المحترفين في العمل الزراعي للوصول إلى السبل الفضلى لتوفير كل وسائل الإنتاج المثمر وتسويقه بأساليب تحقق الفائدة المرجوة منه، وأنا بانتظار كتاب جديد من اتحاد المزارعين يحدد فيه الأوليات الزراعية المطلوبة.



وزاد الموسى أن ما رأيته من إنتاج وحقول وبيوت زراعية حديثة وآليات زراعية واهتمام وتصميم وإرادة لدى المزارعين أثلج صدري وزادني قناعة بأهمية توفير الدعم، موضحا أن الدعم ليس كله نقديا وإنما أيضا في توفير الآليات والمياه والكهرباء، وحسن الحصاد ومعالجة التالف وإنشاء المخازن المبردة، وفتح المنافذ التسويقية للمنتجات الكويتية ذات المستوى العالي الجودة ودعمها دعما مجزيا.



وبين أنه في القريب العاجل سيدعو أصحاب المزارع المنتجة بكثرة للاجتماع لتشكيل فريق منهم للتنسيق بالشأن الزراعي، مشددا على أن العمل الزراعي النموذجي والمأمول لا يتوقف تحقيقه على وزير واحد في الحكومة وإنما على وزراء آخرين مثل وزير التجارة ووزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون ووزير الداخلية، وكلهم متعاونون ومخلصون لقضية الأمن الغذائي.



بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد العتيبي ان لدى المزارعين الكويتيين مشاكل بسيطة أبرزها ارتفاع أسعار المياه العذبة، حيث ارتفع سعر كرت المياه العذبة من 91 دينارا إلى 151 دينارا، وتأخر صرف الدعم النقدي الحكومي، وبقائه ثابتا من دون مراعاة أو مواكبة للتقدم الزراعي كما وكيفا في مزارعنا، وغلاء أسعار الأعلاف المستوردة وعدم وجود أماكن وطرق آمنة للحلال، والأهم تفعيل القرار الوزاري رقم 45/21 الخاص بتسويق المنتج الزراعي النباتي الكويتي الطازج والنضر في جميع أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليباع مباشرة بأسعار مناسبة لكل من المزارع والمستهلك ويفضل على سواه من المنتج المستورد.