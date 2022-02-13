المنفوحي: تعميم التجربة على جميع المحافظات باعتبارها أكبر منفذ لدعم الشباب

المسعود: المشروع سيكون متكامل الأركان وذا طابع وهوية ريادية خلال مارس



قامت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس أمس يرافقها مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، ونائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة، وعدد من قياديي البلدية والرئيسة التنفيذية في شركة المستقبل العالمية لحاضنات الأعمال أبرار المسعود بجولة تفقدية على مشروع «إنجاز هب» الذي يعتبر أحد المشاريع التي تعنى بدعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على آخر المستجدات ومدى جاهزيته لاستقبال الجمهور بشكل كامل.



وخلال الجولة، أكدت الوزيرة د.رنا الفارس أن هذا المشروع وبجهود القائمين عليه سيصبح من الأماكن المهمة المخصصة للشباب ومبادراتهم، لافتة إلى انها أصدرت توجيهاتها بتذليل كل الصعوبات، وتقديم مختلف أنواع الدعم لنرى موقعا تجاريا ذا طابع ترفيهي مميز بسواعد الشباب الكويتي من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة الجاذبة للجمهور.



بدوره، أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان كل احتياجات المشروع سيتم توفيرها بالسرعة الممكنة ليتسنى للمشغلين تقديم الخدمات لشريحة كبيرة من المستفيدين والمبادرين، وتنمية مشاريعهم من خلال الأنشطة والورش التدريبية لتطوير الأفكار وتصبح مشاريع كبرى تنافس مثيلاتها على المستوى المحلي والعالمي.



وأضاف المنفوحي ان البلدية تقوم حاليا بتنشيط ودعم هذه التجربة وصولا للهدف المنشود وسيتم تعميمها على جميع المحافظات باعتبارها أكبر منفذ لدعم الشباب وتوفير البيئة المناسبة لإقامة أنشطتهم.



من جهتها، أصدرت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.نادية الشريدة توجيهاتها بتوفير جميع الحلول والإمكانيات والنواقص للمشروع ليكون جاهزا مطلع مارس المقبل، وحتى يكون حاضنا للمبدعين والمبادرين وأصحاب المشاريع بكل أشكالها وليكن ذا طابع وهوية تناسب الأفكار والطموحات التي يسعى لتحقيقها هؤلاء النخبة من الشباب الكويتي الذي ينتظر الفرص لتحقيق ما يصبو له.



وفي السياق ذاته، أكدت الرئيسة التنفيذية في شركة المستقبل العالمية لحاضنات الأعمال المشغلة لمشروع «إنجاز هب» أبرار المسعود أن هذه الزيارة التفقدية تدل على الحرص والاهتمام البالغ من الحكومة لدعم المبادرين من أبناء الكويت وتوفير البيئة الخصبة لمثل هذه المشاريع.



ووجهت المسعود الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على إتاحة الفرص للشباب الكويتي للإبداع والابتكار ولتنمية البلاد من خلال رؤيتهما وإيمانهما بسواعد الشباب، مثمنة الزيارة والحرص الملموس والجهود الحثيثة من الوزيرة د.رنا الفارس ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي لتذليلهم الصعوبات والمعوقات للنهوض بهذا المشروع الداعم للشباب الكويتي في المرتبة الأولى.



وبينت أن المشروع سيكون متكامل الأركان في القريب العاجل وتحديدا خلال شهر مارس المقبل ليكون وجهة ذات طابع وهوية ريادية لكل المبادرين، وأيضا وجهة ترفيهية مميزة وجاذبة للجمهور، داعية المجتمع الكويتي بكل أطيافه لزيارة هذا الصرح الحكومي، والمشاركة بكل الأنشطة والفعاليات التي ستقام فيه، كما قدمت الدعوة للمؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ليكونوا جزءا لا يتجزأ من المشروع والقائمين عليه.