عاطف رمضان

قالت وزارة التجارة والصناعة ان ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول التسجيل في تطبيق سهل وإدخال البيانات في خانة وزارة التجارة للاستفادة من صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية غير صحيح.

وأوضحت الوزارة ان الحقيقة أنه غير مطلوب أي إجراء للتسجيل للحصول على التموين المجاني للصفوف الأمامية للمواطنين والمقيمين سوى تفعيل البطاقة المدنية في تطبيق هويتي ويتم الصرف بناء على الكشوف الواردة من وزارتي الصحة والداخلية.

من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة انها وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة قامت بمداهمة أحد الأماكن غير المرخصة من وزارة التجارة، حيث قام المخالف باستغلال الموقع لتخزين وبيع السلع المقلدة.

وأضافت «التجارة» انه قد تم العثور على كميات كبيرة من الملابس والأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.