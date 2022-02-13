أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن خالص تعازيه القلبية إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفلكي المرحوم د.صالح محمد العجيري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ حافل بالأعمال العلمية والوطنية، فقد كان المرحوم معلما تربت على يده أجيال من الكويتيين، وكان فلكيا بارعا يشهد له الجميع في الكويت والوطن العربي، وعلما من أعلام الوطن العربي في علوم الفلك، وكان وطنيا مخلصا في حب الكويت وأهلها وشهد له الجميع بطيب معشره وروحه المرحة، ولذلك أحبه الجميع واستقر في قلوب الكويتيين جميعا. رحمك الله أيها المعلم والفلكي الجليل، لقد تركت لنا أعمالا كثيرة وذكريات جميلة سوف نظل نذكرك ونترحم عليك.



وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.



«إنا لله وإنا إليه راجعون».