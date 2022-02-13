وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: إن طريق السالمي يعد من الطرق الخارجية لمحافظة الجهراء والتي يسلكها جميع مرتادي الطريق من كل المحافظات.



وعلى الرغم من أن هذا الطريق حاليا به العديد من المشاريع التي نجم عنها تغيير مسار الطريق الأصلي إلى طرق مؤقتة بمحاذاته، إلا أن هذه الطرق المؤقتة يعيبها الكثير من القصور كالمنحنيات الخطيرة والحفر والتي نجم عنها العديد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها خاصة في الأسابيع الماضية 3 شباب في عمر الزهور إثر حادث مروري مروع، بالإضافة إلى الحوادث المرورية شبه اليومية، مما يؤكد عدم صلاحية هذا الطريق للاستخدام الآمن.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



- بيان إحصائي عن عدد الحوادث المرورية التي حدثت على طريق السالمي منذ عام 2020 ولغاية الإجابة عن السؤال، موضحا به تفصيلا نوع الحادث وعدد الإصابات وعدد الوفيات والخسائر المادية التي نجمت عنه؟



- هل قامت الوزارة من خلال الإدارة العامة للمرور بتزويد الطريق باللوحات الإرشادية اللازمة لتأمين استخدامه لمرتاديه؟



- ما خطة الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق لمعالجة المشاكل الحالية والمستقبلية بهذا الطريق، وذلك للحد من كثرة الحوادث المرورية مستقبلا؟



..ويستفسر عن تنسيق هيئة الطرق مع «الداخلية» لإجراء حصر شامل للحوادث المرورية؟



وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة علي الموسى، قال في مقدمته: لما كانت وزارة الأشغال ممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع الطرق العامة والداخلية وصيانتها وتوفير الخدمات الإرشادية اللازمة لها، حيث إن طريق السالمي يعد من الطرق الخارجية الرئيسة لمحافظة الجهراء، والذي يسلكه جميع مرتادي الطريق من كل المحافظات، فقد لوحظ امتلاؤه بالحفر والمنحنيات التي مثلت تهديدا وشكلت خطرا على حياة مرتادي الطريق، لاسيما أنها كانت سببا في الحادث الذي راح ضحيته 3 شباب في عمر الزهور.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة ما يشوب هذا الطريق من حفر ومنحنيات تهدد سلامة مرتادي الطريق ومستخدميه؟



2- هل يوجد أو سيوجد تنسيق وتعاون بين الوزارة والهيئة حول صيانة وإصلاح الطرق الداخلية والخارجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى موافاتي بأسس هذا التعاون ونتائجه، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم التنسيق ومعوقاته؟



3- هل نسقت الهيئة مع وزارة الداخلية لإجراء حصر شامل للحوادث المرورية التي وقعت على الطريق وموافاتها بنتائج الدراسات الخاصة بذلك؟



..ويسأل عن مصفاة فيتنام



وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



- كميات النفط الخام الكويتي (بالبرميل) التي يتم تزويد مصفاة فيتنام بها يوميا من مؤسسة البترول الكويتية.



- إجمالي المبالغ المتراكمة حتى تاريخه بالدولار الأميركي على مصفاة فيتنام لصالح مؤسسة البترول الكويتية (KPC).



- أعداد ونسبة العمالة الكويتية في مصفاة فيتنام، وأعداد ونسبة العمالة اليابانية، وأعداد ونسبة العمالة الفيتنامية وعن إمكانية زيادة أعداد العمالة الكويتية في المصفاة مستقبلا.



- أعداد محطات الوقود المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية في فيتنام، وعن الخطط المستقبلية لزيادة أعداد محطات الوقود المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية في فيتنام.



- كميات النفط الخام الكويتي (بالبرميل) التي سيتم تزويد مصفاة دغم بها يوميا من مؤسسة البترول الكويتية.



- أعداد الوظائف المخصصة للجانب الكويتي في مصفاة دغم، وعن خطة مؤسسة البترول الكويتية في ملء تلك الشواغر.



- ما التاريخ التقريبي لتشغيل مصفاة دغم؟



- هل يوجد توجه من الشركاء لتوسعة مصفاة دغم بإضافة وحدات إنتاج بتروكيماوية خلال السنوات الـ 5 المقبلة لتعظيم العوائد؟