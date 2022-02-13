رشيد الفعم



طالب النائب سعد الخنفــور بضــرورة الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به مع مجموعة من النواب، الخاص بإضافة مواد الأسلاك الكهربائية و«البايبات» الأنابيب والخطـوط الصحيــة والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة. وأكد الخنفور في تصريح لـ «الأنباء» انه سيتواصل مع رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية لضرورة إقرار الاقتراح وإحالته الى المجلس للتصويت عليه وإحالته الى الحكومة، خصوصا بعد ان خصص المجلس مبلغ 800 مليون دينار لميزانية بنك الائتمان لتوزع على أصحاب الطلبات المؤجلة.



وأوضح الخنفور ان زيادة ميزانية «الائتمان» ستسرع من عملية التوزيعات التي يجب ان يتواكب معها توفير المزيد من التسهيلات للمواطنين، ومنها ما ورد في الاقتراح لزيادة نوعيات المواد المدعومة التي تمنح للحاصل على قرض للبناء من مواد بناء تشمل جميع المستلزمات التي يحتاج اليها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار.