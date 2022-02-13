وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، نص على ما يلي:



جاء في المادة 37 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النص التالي: «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية كافة مقابل الخدمات العامة».



ولكن وزارة التربية حتى اليوم تحصل رسوما مثل إصدار شهادات دراسية طبق الأصل، والتسلسل الدراسي، وترك الدراسة، وتسجيل المسائي، وتسجيل المنازل وغيرها، ولا يعفى من هذه الرسوم الأشخاص ذوو الإعاقة كما ورد في القانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- لماذا لم يعف ذوو الإعاقة من رسوم إصدار شهادات دراسية طبق الأصل، والتسلسل الدراسي، وترك الدراسة، وتسجيل المسائي، وتسجيل المنازل وغيرها تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه؟