وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى جاء السؤال الأول منهما كالتالي: فوضت المادة 67 من القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الرياضة المشار إليه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة من جميع القرارات واللوائح المنظمة لرواتب ومكافآت اللاعبين.



2 ـ كم يبلغ عدد اللاعبين الذين يتلقون مكافآت من الهيئة العامة للرياضة، وهل تلقت الهيئة أي شكاوى حول تأخر صرف هذه المكافآت؟



3 ـ كم تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لبند مكافآت اللاعبين في السنة المالية 2021/2022، وكم صرف منها حتى الآن؟



4 ـ هل هناك أي تأخير من وزارة المالية في تحويل المبالغ اللازمة لمكافآت اللاعبين؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراره رقم 8 لسنة 2018 بإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها وستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته.



وقد نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن تلقي مجلس إدارة اتحاد الكرة كتابا من الهيئة العامة للرياضة أنه وفقا للائحة استخدام ستاد جابر فإن إقامة أي مباراة عليه ستكون مدفوعة الأجر من الاتحاد أو الأندية بمبلغ يتراوح بين 10 و20 ألف دينار في المباراة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل الخبر الوارد في الصحيفة صحيح؟ إذا كانت الخبر صحيحا، ما السبب في تأخر الهيئة بتنفيذ اللائحة؟ مع تزويدي بنسخة على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة من الكتاب المرسل من الهيئة إلى جميع الاتحادات والأندية الرياضية.



2 ـ ما الأسس والمعايير التي حددت بموجبها الرسوم الواردة في اللائحة المشار إليها؟



3 ـ هل تشمل الرسوم الواردة في اللائحة، المباريات التي تكون برعاية صاحب السمو أو سمو ولي العهد؟



4 ـ هل تلقت الهيئة موافقة وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع قبل إصدار اللائحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة من موافقات الجهات المذكورة.



5 ـ هل اطلعت الهيئة على لوائح استخدام الملاعب الدولية للدول المجاورة قبل المضي في إعداد القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة من هذه اللوائح.



6 ـ هل استأنست الهيئة برأي الاتحادات والأندية الرياضية قبل إصدار اللائحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



كما وجه الصقعبي سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي: أوردت وكالات الأنباء العالمية خبرا عن انتهاء جمهورية العراق من سداد التعويضات الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم البالغة 52.4 مليار دولار.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة من الجدول الزمني للدفعات المالية التي تلقتها الكويت من العراق لسداد التعويضات المشار إليها.



2 ـ بيان كامل لبنود صرف تعويضات العراق.



3 ـ هل أعفيت جمهورية العراق من سداد أي جزء من التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة؟