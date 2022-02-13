القاهرة - هناء السيد



تنطلق فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يناقش جدول الأعمال:



تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر التاسع والعشرين، والمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد، والمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ.



تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر التاسع والعشرين، والمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد، والمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ.



تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع والعشرين، والمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد، والمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ.



كما يناقش انشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ المؤتمر التاسع والعشرين.



وتقارير الدورات السادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليهم.



كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود.



اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد:



لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.



لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.



لجنة شؤون المرأة والطفولة.



تشكيل لجنة الصياغة.



الشؤون المالية: الحساب الختامي لعام 2019.



مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2020.



الحساب الختامي لعام 2020.



مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2021.



الحساب الختامي لعام 2021.



مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2022.



كما يتناول المؤتمر انتقال الرئاسة.



تكريم الرئاسة الأسبق والسابقة للاتحاد.



منح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي.