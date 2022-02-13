قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ان هناك «خيارات لن ترفع عن طاولة المفاوضات أبدا»، في اشارة الى موقف طهران وتمسكه بمواقفها خلال محادثات فيينا النووية الجارية مع مجموعة دول 4+1 بصفة مباشرة، مع مشاركة غير مباشرة من واشنطن.



وكتب علي شمخاني في تغريدة بحسابه على موقع تويتر امس: الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة ابدا، هي: المشاركة المقتدرة للايرانيين في مراسم دعم النظام الاسلامي، وصون وتقوية الظروف النووية السلمية والقدرات الدفاعية الايرانية، وسياسات الجمهورية الاسلامية لتوفير الامن في المنطقة.



على صعيد الداخل الايراني، أعلن التلفزيون الرسمي أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في «بازار طهران» بالعاصمة امس.



وذكر موقع «إيران إنترناشيونال» أن الحريق تسبب في إتلاف بضائع نحو 39 متجرا نشبت فيها النيران، كما دمرت بعض النوافذ والجدران في هذا الجزء من السوق نتيجة للحادث.



ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يوثق الحريق، مشيرة إلى أن «قوات من عدة مراكز إطفاء تمكنت من إخماد النيران».



وكان متحدث باسم إدارة أطفاء بلدية طهران قد اوضح في وقت سابق امس ان حريقا ضخما اندلع بأحد أسواق «بازار طهران الكبير».



ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث قوله إن الحريق امتد إلى 39 متجرا.



وأضاف المتحدث أن المتاجر تشمل محلات أدوات منزلية وعطور بالأساس.



تجدر الإشارة إلى أن الحريق وقع في جزء من بازار طهران يسمى تاريخيا «سوق الحذائين»، لكن المحال التجارية التي توجد فيه حاليا هي للأدوات المنزلية.