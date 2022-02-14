كشفت إدارة العلاقات في البلدية في تقرير لها عن إحصائية شهر يناير الصادرة عن قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية مبارك الكبير، حيث أوضحت ان الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم بهدف التأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات ولاسيما التباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.ماجد المطيري أن الفريق الرقابي الخاص بلجنة الاشتراطات الصحية قام بتنفيذ 40 جولة ميدانية على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر يناير الماضي وأسفرت عن توجيه 88 تنبيها لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية فضلا عن إزالة 13 تعديا على أملاك الدولة فضلا عن إزالة وفتح ممر طوارئ وإزالة 6 تعديات تعيق عمل وزارة الشؤون.



وذكر انه تمت ازالة 25 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام من الشوارع والتعامل مع 4 شكاوى وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.