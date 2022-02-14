قدم عضوا المجلس البلدي عبدالله الرومي وحمدي العازمي اقتراحا بتخصيص موقع لإنشاء مدينة طبية متكاملة في جنوب البلاد.



وقال الرومي والعازمي في اقتراحهما: من منطلق الاهتمام بالصحة التي هي من أساسيات بناء أجيال أصحاء، ولمصلحة المواطن والوطن نقترح إنشاء مدينة طبية متكاملة على أن تكون بجنوب البلاد على أن تمتاز بالموقع والتصميم والأداء المميز، وان تكون فيها إدارة محلية وتصمم فيها عدة مستشفيات متخصصة تستجلب الأطباء المتخصصين العالميين لجميع الأمراض ليقوموا بأداء دورهم في معالجة المواطنين كل في اختصاصه وان تحتوي على فلل سكنية للأطباء أو إنشاء فندق 5 نجوم مع غرف أجنحة للأطباء، كما يتم إنشاء مساكن مخصصة ومناسبة لجهاز التمريض المرافق للأطباء المختصين والإداريين، مع توفير وإنشاء الخدمات التي ترتبط بمساكن الأطباء والتمريض، وإنشاء بعض المطاعم والمقاهي والحدائق.



.. وتخصيص موقع مدينة ترفيهية ورياضية



قدم عضو المجلس البلدي عبدالله الرومي اقتراحا بتخصيص موقع لإنشاء مدينة ترفيهية ورياضية في جنوب البلاد.



وقال الرومي في اقتراحه: انطلاقا من الاهتمام بالسياحة وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وترفيهيا، اقترح: إنشاء مدينة ترفيهية رياضية متكاملة مع سوق تجاري، حيث تشمل جميع الألعاب بأنواعها ولكل الأعمار بالإضافة إلى وجود ألعاب مائية، وعلى أن تحتوي بعض الألعاب الرياضية وتشتمل المدينة الترفيهية على مطاعم ومقاه ووسائل ترفيه متعددة، بالإضافة إلى وجود حضانة داخل المدينة الترفيهية تستهدف الأطفال أقل من 5 سنوات، كما تستهدف السكان والزوار من الخارج وتستهدف شغل وقت الفراغ لدى الكثير من الفئات العمرية في نشاطات ترفيهية تساعدهم بالمحافظة على اللياقة البدنية.