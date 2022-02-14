بداح العنزي

أقر مجلس الوزراء نقل اختصاص الإشراف والرقابة على سوق الأعلاف من البلدية إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وأشار كتاب مجلس الوزراء المرسل الي البلدية ان المجلس اطلع في اجتماعه بتاريخ 2022/1/31 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع 2022/6 المنعقد بتاريخ 2022/1/31 للجنة الخدمات العامة بشأن الموضوع حيث اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية في 2021/12/21 المتضمن مقترحا باستصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل اختصاص الإشراف والرقابة على سوق الأعلاف من البلدية إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لحين إدخال التعديل التشريعي اللازم وفقا لحكم المادة 3 من المرسوم بقانون 16 السنة 1999 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

كما اطلع على كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في 2022/1/4 المتضمن الإفادة بعدم ممانعة الهيئة في نقل اختصاص الإشراف والرقابة على سوق الأعلاف من البلدية إلى «الزراعة» نظرا لارتباط هذا السوق بعمل الهيئة، حيث ستتم إضافة هذا الاختصاص إلى أحد القطاعات المعنية بهذا الشأن داخل الهيئة.



وبهذا الصدد، اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء «أمانة الشؤون القانونية» المتضمنة رأيها القانوني الذي انتهت إليه بعد دراستها للموضوع بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن إصدار قرار بشأن نقل اختصاص الإشراف والرقابة على سوق الأعلاف من البلدية إلى «الزراعة»، وأصدر المجلس قراره رقم 168 بالموافقة على نقل اختصاص الإشراف والرقابة على سوق الأعلاف من البلدية إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.