قدمت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي اقتراحا بإطلاق اسم المرحوم صالح العجيري على احد الشوارع.



وقالت البغلي في اقتراحها: فقدت الكويت العالم الفلكي د.صالح العجيري أحد أبرز وأبرع علماء الفلك والرياضيات في الكويت والمنطقة عن عمر ناهز 101 عام، حيث ولد في مدينة الكويت الحي القبلي عام 1920م وهو صاحب تقويم العجيري الشهير الذي يتميز بدقة حساباته، وقد اعتمدته الكويت في جميع معاملاتها الرسمية.



وأضافت: بوفاة المغفور له بإذن الله صالح العجيري، فقد خسرت الكويت قامة علمية شامخة وأحد رجالات الوطن الأوفياء، وستظل إنجازاته راسخة في وجداننا وستبقيه نموذجا يحتذى في العلم والعطاء.



وتقديرا لما بذله من عطاء وتخليدا لذكراه أقترح: تسمية شارع باسم المغفور له بإذن الله العالم الفلكي صالح العجيري.