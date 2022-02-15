وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، عن عدد جوازات السفر الرقمية الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية للمواطنين بأنواعها الـ 3.



ونص على ما يلي:



صدر القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر متضمنا الضوابط والأحكام الخاصة بإصدار وثائق السفر للمواطنين وشروط وضوابط وإجراءات الحصول عليها، وأنواع جوازات السفر والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.



وتحقيقا لضمان سلامة جوازات السفر تضمن نظام إصدارها تزويدها بشريحة بيان إلكتروني يتحقق فيها صحة الجواز، وقانونية حمله للصادر له.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد جوازات السفر الرقمية الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية للمواطنين بأنواعها الثلاثة؟ مع تزويدي ببيان للمزود منها بالشريحة الإلكترونية.



2- كم عدد المواطنين الذين لم يستخرجوا جوازات سفر رقمية إلكترونية؟



3- كم عدد ملفات الجنسية للمواطنين الكويتيين التي صدرت قبل عام 1990 وعدد الملفات التي صدرت منذ عام 1990 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بإحصائية لعدد كل من الذكور والإناث، مع توضيح من منحت لهم ملفات لمن بلغ منهم 18 سنة وما بعدها، والتي صرفت لمن سنهم من 18 سنة.