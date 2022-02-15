قال النائب د.عبدالله الطريجي انه وفي ظل الشكاوى المتكررة من المواطنات بشأن عدم توافر غرف شاغرة في مستشفى الولادة (منطقة الصباح الصحية)، فقد وجهت سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد أطلب فيه عدد الغرف الخصوصية المتوافرة والمتاحة في مستشفى الولادة، وعدد المواطنات والوافدات ممن دخلن المستشفى خلال السنتين الماضيتين مع بيان أعداد الدخول شهريا لكليهما.



وأضاف: طلبت معرفة عدد الوافدات ممن دخلن مستشفى الولادة عبر تأشيرات الزيارة خلال السنتين الماضيتين، وآلية الحصول على الغرف، ورسوم الخدمة المطلوبة للمواطنات والوافدات، وعدد الأيام المتاحة للمبيت في المستشفى لحالات الولادة الطبيعية والقيصرية، مع تزويدي بنسخة من آخر الأسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة لكل حالة.