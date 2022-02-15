وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير النفط د.محمد الفارس طالب فيه بإفادته وتزويده بالآتي:



1 ـ كميات النفط الخام الكويتي (بالبرميل) التي تزود مؤسسة البترول الكويتية مصفاة فيتنام بها يوميا.



2 ـ إجمالي المبالغ المتراكمة حتى تاريخه بالدولار الأميركي على مصفاة فيتنام لصالح مؤسسة البترول الكويتية KPC.



3 ـ عدد العمالة الكويتية ونسبتهم في مصفاة فيتنام وكذلك العمالة اليابانية والعمالة الفيتنامية (عددهم ونسبتهم)، وما إمكانية زيادة عدد العمالة الكويتية في المصفاة مستقبلا؟



4 ـ كم عدد محطات الوقود المملوكة للمؤسسة في فيتنام، وما الخطط المستقبلية لزيادة عدد محطات الوقود المملوكة للمؤسسة في فيتنام؟



5 ـ كميات النفط الخام الكويتي (بالبرميل) التي ستزود المؤسسة (مصفاة دغم) بها يوميا.



6 ـ عدد الوظائف المخصصة للجانب الكويتي في مصفاة دغم، وخطة المؤسسة في ملء تلك الشواغر.



7 ـ ما التاريخ التقريبي لتشغيل مصفاة دغم؟



8 ـ هل يوجد توجه من الشركاء لتوسعة مصفاة دغم بإضافة وحدات إنتاج بتروكيماوية خلال السنوات الخمس المقبلة لتعظيم العوائد؟