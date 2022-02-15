مفرح الشمري



بعد تكليفه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، شكر المايسترو د.أيوب خضر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الثقة وعلى ترشيحهم له للمشاركة بشهر فبراير شهر الاحتفالات والاعياد الوطنية، كما سبق ان تم ترشيحه كفرقة للمشاركة في العديد من الفعاليات في المحافل الدولية ومنها «اكسبو ميلانو» وغيرها من الفعاليات الوطنية والفنية والثقافية داخل الكويت وخارجها، وفرقة التخت العربي الكويتي منذ تأسيسها في عام 2010 لاقت نجاحا كبيرا.



وأضاف قائلا: مشاركتنا في جناح الكويت بـ«اكسبو دبي» تضمنت تقديم عدد من الحفلات التي تخللتها أغان كويتية تراثية، خاصة اننا نمثل وطننا الغالي الكويت، ومن الضروري ان تكون الصورة مشرفة عبر اختيار كل ما هو مناسب، ونحن حريصون كفرقة التخت العربي الكويتي على ان نقدم جميع الفنون الكويتية الاصيلة بألحانها وإيقاعاتها الشعبية المميزة بما يتناسب ويليق بمستوى يمثل دولتنا الحبيبة، سواء على مستوى دول الخليج والوطن العربي أو دول العالم.



أما بخصوص جناح الكويت، فقال: كان مميزا لما يضمه من فعاليات واقسام توضح الهوية الكويتية، وهنا لابد ان اتقدم بالشكر الى كل من مدير الجناح عادل المشعان، ومشرف الجناح سعد الجفيرة، وفريق العمل على حفاوة الاستقبال والخدمات التي تقدم بالجناح، وذلك من خلال التنظيم والاهتمام بأدق التفاصيل لإنجاح أي فعالية تقام.



وعن المشاركات في الحفلات الغنائية والبرامج التلفزيونية، قال: المشاركات ستكون مستمرة وسبق ان شاركت في حفلات «قطر لايف»، وايضا شاركت في موسم الرياض، وهناك حفلات قادمة بإذن الله، بالإضافة الى مشاركتي في برنامج «البوشية» خلال الموسمين الاول والثاني منه، حيث قدمنا فيهما اغلب الفنون التراثية والشعبية، وكان ذلك من خلال دراسة وفريق عمل ناجح والذين أشكرهم جميعا على هذا التعاون الجميل.