دمشق ـ هدى العبود



بثقة تامة تحدثت الفنانة روبين عيسى عن مسيرتها الفنية المتعددة في الدراما والمسرح والسينما بأنها تتسم بالواقعية والوضوح، لأنها قبل ان توقع أي عقد مع أي شركة إنتاج تطلع على النص، وفي حال كانت فكرة العمل تناقش قضايا ايجابية أو سلبية والهدف الوصول إلى الأفضل فإنها توقع فورا وتبدأ بالتحضير لأنها كما قالت أي عمل فني لا يستهان به، فالفنان مسؤول أمام نفسه وتاريخه الفني قبل المخرج والكاتب وشركة الانتاج والاهم من ذلك كله المشاهد لأنه هو الحكم.



«الأنباء» التقت الفنانة روبين عيسى في لوكيشن تصوير فيلم «بوح» للمخرج أيهم عرسان فقالت: حقيقة أيام قليلة وعدة سويعات تفصلني عن الموافقة للمشاركة والبدء بالتصوير في أحداث الفيلم «بوح» لأنه ببساطة النص أعجبني والمخرج أيهم عرسان يدرس شخصية الفنان وما يناسبه قبل ان يسند له الشخصية، كما يدرس مقدرة الفنان وما يقدمه من اجل الوصول إلى نتيجة مرضية للكاست الفني بكامله، بالإضافة إلى الراحة النفسية والتعامل مع الفنيين والفنانين، باختصار هناك كيمياء غير طبيعية أوصلتني للتجربة الثالثة معه سينمائيا، لأنه يحرص على رسم التفاصيل للشخصيات الحياتية للفنان الذي يتعامل معه والهدف الوصول إلى سينما مشاهدة ومقروءة بشكل صحيح من قبل النقاد والمشاهدين، كما انه لا يعتمد تقديم الحكايا التقليدية بل يغوص في كينونة وآلام الأشخاص ليظهر ما يعتري دواخلهم ومكنوناتهم من ألم ووجع حقيقي يعيشونه بصمت، وبما أنني أجسد شخصية صبية تدعى «بارعة» فإن شخصيتها وقصتها ومشكلتها سمعتها وتعرفت على تفاصيلها مع من تحب وما حدث معها نتيجة هذا الحب، إذ هي لامست إحساسي وشعوري واستطعت ان أجسدها وكأنني أنا صاحبة هذا الحب الكبير وما تعرض له من مشاكل جسيمة.. أقول مشاكل جسيمة لأن أي حب يلامس شغاف قلب كل واحد فينا ويتناول قضايا إنسانية تحاكي ما بداخلنا وهذا تعيشه شريحة واسعة من النساء، وينطبق كذلك على الشباب الذين يعانون عندما يفتقدون حبيبا نتيجة الضغوطات الاجتماعية.



وأضافت: هناك مشهد يجمعني مع بطلة الفيلم الفنانة رنى شميس القريبة جدا مني باعتبارها صديقتي المقربة «هذا المشهد يخلق حالة من البوح الروحي الحقيقي الذي يأخذنا إلى التطهير الروحي والنفسي»، كما ان المخرج عمد إلى طرح سينمائي جديد قدمه عبر الفيلم وهو اختيار الخشبة المسرحية مكانا للبوح من خلال كاميرا سينمائية، وهذا بحق يعتبر مجازفة كبيرة من المخرج في تقديم هذا التكنيك لأنه تكنيك ليس سهلا على الإطلاق، علما أن العمل مركز على الفنانة رنى شميس وأنا بمكان آخر بعيدة عنها، لكنني صديقتها المقربة، باختصار الفيلم قدم أهم القضايا التي تعنى بالمرأة.



وعن جديدها بالإضافة إلى عوالم السينما، قالت: حاليا أقوم بتصوير مسلسل جوقة عزيزة من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وأجسد شخصية انشراح لكن هذه الشخصية لا تشبهني على الإطلاق وهناك ستايل مختلف لي باعتباره عملا شعبيا وبيئيا، وآمل ان يلقى إعجاب المشاهدين.