أعلنت امس OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن تقديم مجموعة أكبر من أي وقت مضى من المسلسلات والأفلام الحصرية والمتميزة من NBCUniversal لمشتركي OSN خلال العام الحالي.



وكانت OSN بدأت في ديسمبر الماضي بث المسلسل الكوميدي MacGruber، أحد إنتاجات Peacock الأصلية، وهو من بطولة ويل فورت، وسيتمكن مشتركو OSN من متابعة العديد من إنتاجات Peacock، مثل Bel-Air، المسلسل الذي طال انتظاره والذي انطلق بثه امس.



وتتضمن أعمال Peacock الأخرى المنتظرة، التي أنتجتها Universal Studio Group، والمقرر عرضها على OSN في العام 2022، المسلسل الكوميدي We Are Lady Parts، والدراما الجديدة Angelyne من بطولة إيمي روسوم التي لعبت فيه دورا فخريا، إضافة إلى JOE vs CAROLE، المسلسل الدرامي القصير Joe Exotic: Tiger King المبني على بودكاست ووندري الذي يستضيفه ويقدمه روبرت مور.



وتشتمل قائمة الأعمال الرائعة من Sky Studios، التي سيستمتع بمشاهدتها مشتركو OSN، على المسلسل الدرامي الجريء I Hate Suzie، من بطولة بيلي بابير المرشحة لجائزة BAFTA عن Collateral وDoctor Who والتي ابتكرت المسلسل بالاشتراك مع الكاتبة الشهيرة لوسي بريبل الحائزة جائزة Emmy (نجمة Succession وEnron). كذلك تضم الأعمال مسلسل مغامرات الخيال العلمي Intergalactic، ومسلسل The Fear Index لروبرت هاريس، من بطولة جوش هارتنت. كذلك سوف يشهد العام 2022 إطلاق الموسم الثاني الذي طال انتظاره من المسلسل الجريمة Gangs of London.