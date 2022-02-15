القرار الوزاري «على راسي» وأتمنى الاطلاع على تقرير ملفي الصحي

مفرح الشمري



بعد تجاوب وزيري الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والصحة الشيخ د.باسل الصباح السابقين مع ما نشرته «الأنباء» عن المشاكل الصحية التي يعاني منها الفنان الكوميدي القدير فيصل بوغازي المطيري، وقرار اللجنة العليا للعلاج في الخارج بسفره إلى العاصمة الفرنسية للعلاج بعد اطلاعهم على تقاريره الطبية التي استدعت الاستعجال بالسفر ليتسنى له العلاج في أحد المستشفيات الفرنسية لأنه يعاني من أمراض عدة منها: ورم بالرئة ومركب بطارية للقلب ويعيش بكلية واحدة، بالإضافة الى معاناته من الضغط والسكري.



هذا التجاوب وهذا التفاعل من وزيري «الإعلام» و«الصحة» السابقين مع ما يعانيه الفنان الكوميدي القدير فيصل بوغازي صحيا كان له أثر كبير في نفس «بوغازي» الذي اعتقد انه ستكون أموره ميسرة في عمل إجراءات السفر للعلاج، ولكن عندما ذهب «بوغازي» أمس الأول الى مبنى إدارة العلاج بالخارج لإنهاء إجراءات سفره لأنه لابد ان يكون متواجدا في فرنسا مطلع مارس المقبل ليبدأ رحلة العلاج، فوجئ بأن إدارة العلاج بالخارج تريد ان تحجز له على الدرجة السياحية الأمر الذي استفسر «بوغازي» عن سبب عدم حجز تذكرة له على «البزنس كلاس» لأنه يعاني من سمنة مفرطة ويحتاج الى أوكسجين طوال مدة الرحلة لأنه يعاني من ضيق التنفس، إضافة إلى ان كرسي الدرجة السياحية لا يسعه لسمنته المفرطة.



وعلى الرغم من الإيضاحات التي قدمها «بوغازي» للمسؤولين عن إدارة العلاج بأن حالته الصحية تستدعي تذكرة على «البزنس كلاس» إلا ان المسؤولين يردون عليه بأن لديهم قرارا وزاريا بطبيعة حجز التذاكر ولا يستطيعون تعديه! الفنان الكوميدي القدير فيصل بوغازي قال لـ «الأنباء» انه أبلغ المسؤولين هناك بأن القرار الوزاري الذي لديهم على راسه ويحترمه ولكن يجب ان يطبق على أشخاص ليس لديهم سمنة مفرطة مثل حالته التي تتطلب النظر لها بنظرة إنسانية بحتة لأنه يعاني من أمراض عدة تحتاج السرعة في العلاج قبل فوات الأوان.



وأشار «بوغازي» إلى ان المسؤولين في لجنة إدارة العلاج بالخارج متمسكون برأيهم حتى هذه اللحظة، مشيرا الى انه يتمنى تدخل وزير الصحة د.خالد السعيد لحل مشكلته والاطلاع على تقريره الصحي الذي يتطلب رعاية خاصة أثناء السفر الى فرنسا حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.



«الأنباء» تتمنى من وزير الصحة د.خالد السعيد إعطاء توجيهاته إلى المسؤولين في إدارة العلاج بالخارج بحجز تذكرة سفر على «البزنس كلاس» للفنان الكوميدي القدير فيصل بوغازي، وذلك من الناحية الإنسانية نظرا للسمنة المفرطة التي يعاني منها والأمراض الأخرى التي تحتاج إلى رعاية طبية أثناء السفر حتى الوصول إلى العاصمة الفرنسية.. أمنية بانتظار تحقيقها!