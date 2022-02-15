عبدالحميد الخطيب



أكد المطرب الشعبي القدير صلاح حمد خليفة ان أغنية «آه يا جاسي» للمطرب الراحل يوسف دوخي، من الأغاني المحببة له، وقال: الجيل الجديد لا يسمع اللون السامري الثقيل لأنه «يبيله مزاج»، لذا قمت بتطوير هذه الاغنية حتى تناسب الاذواق الحالية، ولم أخف او أعتبر تطوير الاغنية مجازفة لأنها تصب في مصلحة الشباب ليتعرف على تراثنا الغنائي.



وكشف خليفة عن انه اكتسب حب الغناء من التعرف على الشعراء والملحنين والاسماء الفنية الكثيرة التي كانت تأتي الى ديوانية والده، وقال: والدي كان ينصحني في بداية مشواري الفني، وقبل تعلمي العزف على آلة العود، تعلمت المرواس اولا، مستدركا: أعتبر العود صديقي، وأرى أن المطرب من دونه «احساسه ناقص»، لأن الغناء مع العود أوقع.



ولفت الى ان الفنون الشعبية توجد فيه جوانب صعبة مثله مثل غيره من الفنون الأخرى. وأوضح: الفنان الذي يغني «الصوت» مثلا لا بد ان يكون سمع الايقاع عنده عاليا، وان يكون ملما بالجمل التي يغنيها لأنها غير عن الجمل العادية، ملمحا الى ان مطربين كثيرين غنوا «الصوت» لكن كلا منهم يختلف عن الآخر بـ«الريشة»، كاشفا خلال استضافته في برنامج «البوشية» سر الحب الكبير لـ«السامري» في الكويت، قائلا: هذا الفن اساس الفنون عندنا، «ولو مو اساس كان انهدم كل شيء».