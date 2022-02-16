عبدالعزيز الفضلي



حدّدت وزارة التربية مواعيد الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2021-2022 لجميع المرشحين بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة لوظيفة مدير مدرسة ومدير مساعد ورئيس قسم وموجه فني لمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص اعتبارا من 8 مارس حتى 15 منه في مركز تدريب الجابرية.



ويكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي: الفترة الصباحية: من الساعة 9 صباحا إلى 11 وربع، والفترة المسائية من الساعة 5 مساء إلى 7 وربع ويكون التواجد قبل بدء الاختبار بساعة لجميع المرشحين، وسيصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية.